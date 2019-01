"Je ne le désire plus du tout" : un couple peut-il vraiment durer sans sexe ?

Les forums de discussion surabondent de témoignages de "couples en panne" : "Ma compagne me demande si ça va. Je lui réponds distraitement "oui, oui" dans la pénombre de la chambre ruminant la situation et vomissant mon corps qu'elle ne désire pas", raconte ainsi un homme, désœuvré. "J'ai 27 ans, un enfant d'un an, et cela fait un petit moment qu'avec le papa ça ne va plus très bien. Avant la naissance, nous avions encore quelques rapports et cela fait maintenant plus d'un an qu'il ne se passe plus rien. Lui voudrait bien, mais moi, dès qu'il me touche je me crispe, je ne supporte plus. Je n'ai même plus envie de bisous, de câlins, plus rien," témoigne de son côté une jeune mère. Une autre confie : "Je ne le désire plus du tout au point de m'en rendre malade. J’appréhende le soir, lorsque je dois me coucher à côté de lui car je ne sais plus comment refuser, mais depuis quelques semaines, je ne supporte même plus qu'il m'embrasse."





Selon le sexologue, il s'agit d'un "motif de consultation relativement fréquent" et il serait d'ailleurs très difficile pour les couples d’en parler, bottant en touche ou demeurant très évasifs quand le sujet déboule dans la conversation : "Souvent, le couple se plaint de ne pas faire l’amour assez souvent et, quand vous creusez, vous comprenez que le dernier rapport sexuel remonte à loin, et qu’un mur s’est érigé entre les deux partenaires, poursuit Patrick Papazian à LCI. La forme extrême de cette abstinence dans le couple est le mariage non-consommé (absence totale de rapports sexuels), dont on dit qu’il représenterait 14% des raisons de consulter un sexologue et toucherait au moins 1 mariage sur 100. Mais le cas le plus fréquent est la sexualité qui a été abandonnée au bout de quelques années de couple, souvent 5 à 10 ans après les premiers rapports sexuels."