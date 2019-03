Journée du sommeil : votre position pour vous endormir en dit-elle long sur votre couple ?

Alors que la journée nationale du sommeil a lieu ce vendredi, affrontons les sujets qui fâchent... La franchise nous oblige à dire que le fait de dormir à deux, s'il peut apporter du bonheur aux amoureux, ne se révèle pas toujours de tout repos et peut être source d'agacement. Selon une étude publiée en 2017 par l'INSV (Institut National du sommeil et de la vigilance) et disséquant le "co-sleeping", un Français sur deux passe la nuit à deux dans un lit.





Parmi ces co-dormeurs, 77% le font par choix, se blottir à deux dans les bras de Morphée étant positif pour 60% d'entre eux. Mais, pour les autres, cela entraîne des désagréments : gêne à l'endormissement, réveils nocturnes, température trop élevée sous la couette, horaires de sommeil décalés, et aussi et surtout ronflements. Ajoutons que, toujours selon l'étude sus-mentionnée, 54% des Français jugent leur sommeil insuffisant, 28% sont somnolents pendant la journée et près d'un tiers dort moins de 6 heures par nuit (seuil de risques pour la santé).