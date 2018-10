"La première chose qu'on touche à son réveil, c'est lui" : comment le smartphone met le couple en péril

La vraie question reste de savoir si nous sommes tous condamnés. Est-ce que cette propension à consulter le smartphone de façon intempestive va s’accentuer dans les années à venir ? Le virtuel va-t-il devenir une nouvelle drogue, au détriment du physique, et donc du toucher ? "Aujourd’hui, il n’est plus possible de faire marche arrière, affirme le psychologue. Il y a bel et bien des avancées technologiques qui nous isolent, mais il faut réussir à en prendre la dimension positive et se dire que, non, nous ne sommes pas passifs. Nous ne sommes pas des victimes face à cette société de l’hyperconsommation. Il est possible de réagir, de se réapproprier l’espace technologique."





Un précepte miracle ? "Il faut faire preuve d’introspection en s’interrogeant sur l'usage que nous faisons de ces technologies et donc du smartphone. Quand on voit son conjoint abuser du smartphone, il faut en parler, lui demander de restreindre si possible sa consommation." Finalement, Samuel Dock assimile le smartphone à une bibliothèque : "Il s’agit de prendre les livres dont nous avons besoin à un instant où nous avons besoin. Mais il importe de ne pas être dans ce flux constant. Pour cela, il faut être extrêmement vigilant sur le temps que nous y accordons et sur la qualité que nous y prêtons. Quand nous ne savons plus pourquoi nous sommes sur Facebook ou à la recherche de sites Internet, là, c'est peut-être le moment de dire "stop", de se dire que c’est le moment de ralentir et de faire une activité extérieure au smartphone, extérieure à la technologie, extérieure à l’objet."