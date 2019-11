Les 5 conseils pour un partage efficace des tâches

Difficile de sortir des clichés. Selon une nouvelle étude réalisée par Ipsos pour Ariel*, 60% des enfants âgés de 8 à 16 ans estiment que c’est leur mère qui, à la maison, fait globalement le plus de choses. Pourtant, avec un peu de bonne volonté et de méthode, il semble possible de répartir les tâches équitablement.

Rien de mieux qu’un peu d’organisation avant de se lancer dans les tâches ménagères. Pour commencer, définissez, en famille, les priorités. Vous en avez marre que vos enfants laissent traîner leurs habits et leurs jouets par terre ? Vous ne supportez plus de voir la vaisselle qui s’accumule dans l’évier. En revanche, au quotidien, cela ne vous dérange pas qu’il y ait un peu de poussière sur le meuble de la télé. Prenez une feuille, faites deux colonnes. Dans la première, mettez les tâches prioritaires. Dans la seconde, celles qui peuvent attendre.

Sortez du train-train quotidien. Non seulement vous serez plus efficace, mais cela évitera également que ce soit toujours les mêmes qui s’occupent des tâches ménagères les plus pénibles. Vous vous êtes occupé des machines à laver pendant deux semaines et du ménage, occupez-vous maintenant de faire la vaisselle. Votre conjoint s’est occupé de faire la vaisselle et de sortir les poubelles ? Il peut maintenant s’occuper de nettoyer les toilettes. Demandez à vos enfants de mettre la table, ranger leur chambre. Cela vous fera gagner un gain de temps considérable.