Mais pourquoi les hommes rechignent-ils autant à porter de la couleur ?

De son côté, après avoir analysé 1200 articles de presse s'adressant au lectorat masculin, Data Observer, spécialiste de la veille du web, a dressé le profil type de la penderie masculine. Il en ressort que les vestes, manteaux, blousons, imperméables et perfectos doivent être noir ou bleu, avec peu de diversité de couleurs, le bleu (spécifiquement foncé ou marine) étant tout aussi plébiscité que le noir par les blogueurs. Seule couleur vive qui ressorte dans les articles : le rouge, surtout évoqué pour un style "glamour" ou des modèles unisexes.





Là aussi, cantonnés aux couleurs simples et classiques, costumes, blazers et complets sont majoritairement noir et gris (15%), presque ex-aequo avec le bleu (14%). Une absence de fantaisie garante d’un style sobre, associé au sérieux et à l’élégance. Le bleu (souvent foncé) en vient même à être perçu comme une différenciation un peu plus "sportswear", tranchant avec les noirs et gris attendus.





Les tee-shirts, sweats et sweats à capuche mis en avant dans les articles de mode sont toutefois majoritairement blancs. Même si l’enquête révèle une remarquable percée du rose dans le top 4, après le gris et le noir. Les pantalons, chinos ou jeans, davantage cités en été, sont, quant à eux, majoritairement de couleur beige et blanche. Seuls les maillots, shorts et slips de bains apportent leur lot de couleurs ! Deux articles sur trois évoquent, en effet, des maillots de bains colorés : 25,5% de rose; 16,3% jaune; 12,7% blanc et 8,1% rouge. Peut-être assimilé à un accessoire de mode plus qu’à un vêtement, le maillot de bain serait ainsi moins représentatif de la personnalité… et induirait une prise de risque moindre que le choix d’une veste ou d’une chemise colorée.