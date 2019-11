Manque de communication, infidélité... Les conseils d'une thérapeute pour les couples en crise

On s'aime et on souhaite ardemment que cela dure le plus longtemps possible. Oui, mais... la vie de couple, ça reste compliqué et il n'y a malheureusement pas de recette pour la réussir. Enfin, pas tout à fait. Car à entendre les expériences contées par Caroline Kruse, conseillère conjugale et thérapeute de couple, dans son livre "Il faut qu'on parle" (Editions du Rocher), on se dit qu'il existe quand même un "mode d'emploi" à suivre si l'on veut (re)faire un bout de chemin ensemble.

Sauf qu'en France, "on déballe plus facilement son intimité physique que son intimité psychique, assène notre thérapeute. Il y a encore une certaine réticence à aller consulter, à l'inverse des pays anglo-saxons qui revendiquent ce genre de démarche". Les mentalités sont toutefois peut être en train de changer, à l'initiative notamment des jeunes couples qui ne considèrent plus le fait de demander de l'aide comme négatif, bien au contraire : "Ils ont vu leurs parents vivre une vie résignée, restant ensemble à cause des enfants, ou dans une colocation un peu triste, ou alors dans des conflits permanents, et ils n'ont pas vraiment envie de reproduire ce modèle", constate Caroline Kruse.

Les conseillers conjugaux sont-ils pour autant les nouveaux héros du couple ? "Une chose est sûre, désormais, ce n'est pas parce qu'on a un problème qu'on va pour autant se séparer ou se résoudre à vivre avec. On veut au moins essayer de comprendre ce qui se passe et se donner les moyens de trouver des solutions. Et le seul fait d'entamer une démarche - souvent à l'initiative de la femme - et de venir à deux - ce qui représente un investissement important pour les hommes craignant de se mettre en position de faiblesse -, c'est un premier pas important", poursuit notre spécialiste.