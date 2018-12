Noël : des idées cadeaux pour faire (vraiment) plaisir à votre femme

Pour les plus petits budgets, sachez que les vernis à ongles sont également très tendances, alors profitez-en pour lui en offrir plusieurs. Ceux de la marque Kure Bazaar ont l'avantage d'être composés à 90% d'éléments naturels : pulpe de bois, coton, maïs, pomme de terre et blé, et le résultat n'en est pas moins bluffant, avec une brillance et une tenue irréprochables. Côté couleur, après le nude, le flashy et le mat, l'heure est désormais au métallique. Du coup, craquez pour les vernis Or Pur, Or Rose et Or Royal qui illumineront les mains des plus fashionistas.





Coffret à composer Kure Bazaar. Disponible sur le site. Prix : 48€. Vernis à l'unité : 16 €.