Nos animaux de compagnie peuvent-ils briser notre couple ?

Nos animaux seraient-ils donc les grands amours de notre vie ? Ça se pourrait bien. "Il faut dire aussi qu'ils ne vous laisseront jamais tomber", rétorque la psy. Un point sur lequel les hommes s'accordent aussi bien que les femmes : 90% des propriétaires interrogés considèrent les animaux plus fidèles en amour que les humains. D'ailleurs, l’Amour - avec un grand A - peut bien attendre quand ils nous font des ronrons et des léchouilles. 90% des célibataires seraient ainsi capables de quitter leur futur(e) conjoint(e) s'il n'aimait pas leur animal.





Une affirmation qui rend notre thérapeute beaucoup plus circonspecte : "Je n’y crois pas. D’ailleurs, il n'y a qu'à voir les chiffres de la SPA, le nombre de personnes qui abandonnent leur animal, notamment parce qu'ils se mettent en couple, est exponentielle (chaque année, plus de 80.000 animaux sont abandonnés, ndlr). Il faut faire une différence entre le discours que l’on tient et ce que l’on voit dans la réalité, analyse Elodie Cingal. Et cela s'explique très bien : les gens ont tellement de mal à rencontrer quelqu’un, parce qu’en dehors des sites, il n'y a plus grand-chose, qu'une fois que c'est fait, je n'imagine pas un instant qu'il puisse choisir leur animal. Il y aura toujours des compromis. C'est horrible à dire mais un animal, c'est interchangeable, là où il devient de plus en plus difficile de trouver un conjoint".





Alors que dire de ces propriétaires en couple qui à 64% sont eux-aussi plus enclins à choisir leur compagnon à deux pattes que celui à quatre pattes ? "Là encore ce n'est que de la théorie. Est-on vraiment prêt à le faire ?, interroge la psychothérapeute. Il ne faut pas oublier que votre compagnon vous donne le statut de famille, une certaine stabilité, là où l'animal n'apporte que de la tendresse, certes inconditionnelle. Posez plutôt cette question aux couples : ‘Etes-vous prêt à quitter votre maison et à vous retrouver dans un studio avec un pouvoir d’achat moindre, pour votre chien et/ou chat ?’ Vous verrez que le choix est vite fait. Je vois régulièrement dans mon cabinet des femmes et des hommes qui continuent à vivre en couple alors qu’ils se détestent juste pour ne pas perdre leur maison. Et là, on est en train de me dire que 64% des couples sont prêts à sacrifier ce confort là pour leur animal, je n’y crois pas", poursuit-elle.