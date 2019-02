"Orbiting", "Cookie Jarring", "Prowling"... Connaissez-vous ces (nouvelles) manières de rompre sur les sites de rencontre ?

Bienvenue au XXIe siècle. Fini le temps où la rupture donnait lieu à de sublimes correspondances épistolaires, à la manière d'Apollinaire écrivant en 1915 à son amante, l’aviatrice Louise de Coligny-Chatillon : "Maintenant, c’est fini, je ne veux plus t’aimer (…) Je ne t’en veux nullement, tu as embelli ma vie pendant quelques mois, tu m’as fait des serments qui m’ont exalté". Nous voilà désormais à l'ère des "orbiting" et autres "ghosting" déclinant toutes les nuances infinitésimales de la rupture, et qui font déjà partie du langage courant pour la plupart des Millenials.





Des attitudes passablement lâches et désobligeantes regroupées sous le terme de "trash dating", aujourd'hui en vogue sur des applications comme Tinder, Happn ou Grinder, et passionnément passées au crible dans une étude IFOP auprès de 2523 avides consommateurs et consommatrices. Une enquête révélatrice inspirant à François Kraus, directeur de l'expertise "genre, sexualités et santé sexuelle" de l'institut, cette réflexion désabusée : "Avant les gens se masturbaient, aujourd'hui ils vont sur Tinder pour se masturber avec le corps de l'autre".





Demeure toutefois une question pour les profanes n'ayant jamais eu recours aux applis : mais que signifient clairement tous ces néologismes en "ing", dont certains viennent tout juste d'émerger ?