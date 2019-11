Partage des tâches ménagères : il y a encore du chemin à parcourir

Les clichés ont la vie dure… Selon une nouvelle étude Ispos*, en partenariat avec Ariel, « Partage des tâches ménagères et transmission : regards croisés Enfants-Parents », les stéréotypes de genre continuent de jouer un rôle important dans l’apprentissage des tâches ménagères.

60 % des enfants âgés de 8 à 16 ans dressent le constat que c’est leur mère qui, à la maison, fait globalement le plus de choses à la maison. Par définition, certaines tâches ménagères sont réservées principalement aux femmes. Les tâches liées au linge sont majoritairement associées à la mère (85 %), tout comme le nettoyage de la salle de bain (78 %) ou des sols (72 %).

Pis, ces enfants estiment qu’ils reproduiront, eux-mêmes, ce schéma familial dans leur propre foyer. Si les filles semblent plus nuancées, près d’un garçon sur deux déclare que, plus tard dans son couple, c’est sa conjointe qui s’occupera de la lessive. En cause, le schéma familial et les discours genrés de leurs parents.

Si globalement, les enfants, sont peu mobilisés pour les tâches ménagères par leurs parents, les filles témoignent néanmoins d’une participation supérieure à celles des garçons, notamment pour ce qui relève des tâches liées au linge (55 % des filles le faisant « souvent » ou « parfois » contre 39 % des garçons). De plus, dans les foyers composés uniquement de filles, l’apprentissage des tâches liées au linge est plus important que dans les foyers composés uniquement de garçons (59 % vs. 47 %).

Les parents, de leur côté, considèrent que les filles et les garçons sont totalement égaux (91 %) dans le foyer. Ils semblent, toutefois, en parler assez peu avec leurs enfants (55 % seulement disent ouvertement que ce n’est pas normal que les filles aident plus que les garçons). La verbalisation auprès des enfants semble donc loin d’être systématique.