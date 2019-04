Peut-on être indemnisé pour rupture de fiançailles ? La triste histoire d'un ex-couple breton

En avril 2013, le couple Anaëlle et Maxime se brise au beau milieu de ses fiançailles : ils les avaient annoncées à leurs familles au mois de décembre précédent et devaient se marier en juillet. La première assigne alors le second pour lui réclamer des dommages et intérêts pour rupture brutale et tardive, lui reprochant de ne pas lui avoir fait part de ses doutes trois mois avant le mariage, alors qu’il participait "activement" aux préparatifs. De son côté, l'ancien fiancé demande qu’elle lui rende la bague qu'il lui a offerte.





Trois ans plus tard, en 2016, le tribunal retient la responsabilité délictuelle de l'homme, pour rupture abusive des fiançailles, le condamnant à payer à celle qu'il devait épouser 2.500 euros en réparation de son préjudice matériel (pour l'achat de la robe de mariée, notamment), et 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, en plus du remboursement des frais de consultation d’un psychanalyste. Maxime fait appel. Il demande que la bague de fiançailles, d’un prix de 1 719 euros, lui soit restituée pour "coût important". Selon l'article 1088 du Code Civil en effet, cet anneau, qui entre dans le champ de cadeaux d’usage, ne doit pas être rendu sauf si la faute de la rupture incombe à la fiancée, s'il s'agit d'un bijou de famille ou si elle a demandé des frais trop importants par rapport aux revenus du fiancé.





La cour d’appel de Rennes a finalement rendu le 27 mars dernier un arrêt stipulant que "la rupture d’une promesse de mariage n’est pas, à elle seule, génératrice de dommages et intérêts, lesquels ne peuvent être accueillis que s’il vient s’y ajouter une faute en raison des circonstances". Il souligne que "le fait que chacun des fiancés ne tire pas les mêmes conséquences du constat du fonctionnement insatisfaisant de leur couple ne saurait rendre fautive la décision, au contraire légitime, de M. X de ne pas se marier". D’autant, note la cour, qu'à la date de la rupture, "les bans n’étaient pas publiés, la visite prénuptiale n’était pas effectuée, les alliances n’étaient pas achetées et les invitations n’étaient pas envoyées". Anaëlle a donc été déboutée de sa demande de dommages et intérêts. La bague, n'étant pas "un bijou de famille" et n'ayant pas une "valeur disproportionnée à la situation économique du donateur", Maxime a quant à lui été débouté de sa demande de restitution.