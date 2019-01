Peut-on vraiment se libérer de ses ex à l’heure des réseaux sociaux ?

Selon une étude réalisée en 2012*, 90 % des utilisateurs de Facebook se servent du réseau social afin de garder un œil sur leur ex. Soit une hallucinante proportion d'espions voyeurs au cœur brisé. Difficile, semble-t-il, de s’empêcher de "stalker" - ou traquer - sur les réseaux sociaux celui ou celle qui nous a quitté. "J'ai bloqué mon ex, puis débloqué, puis re-bloqué... Uniquement pour voir si sa photo de profil changeait", confesse ainsi une internaute sur un forum de discussion.





De l'autre côté de l'écran, les confessions sont encore plus nombreuses. "Mon ex me stalke sur Instagram", assure un internaute. "Elle regarde mes stories deux à trois fois dans la journée. Sur certaines publications, lorsque je figure juste avec une amie, elle scrute aussi les stories de cette fille, persuadée qu'elle est ma petite amie, et ce plusieurs fois dans la journée."





Cet espionnage en mode Glenn Close dans Liaison Fatale dit aussi la difficulté, pour ne pas dire l'incapacité, de finir "virtuellement" une histoire d'amour lorsqu'on a affiché son couple à la vue des autres sur Instagram ou Facebook. Les traces de ce passé deviennent impossibles à effacer et, pire, elles vous poursuivent. "La dernière fois sur Facebook, une notification m'a envoyée une photo de mon ex et moi enlacés il y a cinq ans, c'était affreux", raconte une internaute, glacée par ce boomerang émotionnel.