Planifier ses relations sexuelles, est-ce vraiment la clé pour entretenir la flamme ?

Le sexologue note toutefois qu'il existe des planifications sensuelles permettant de se réjouir du moment à venir, comme ces couples se disant "dans 48 heures, nous ferons l’amour" : "Il s'agit là d'une belle invitation qui permet à chacun de se préparer dans sa tête, d’imaginer de nouvelles manières de prendre et donner du plaisir, d’envoyer, pourquoi pas, des sextos ou de laisser des messages équivoques pour faire monter la température et se mettre en condition pour prendre du plaisir le jour J. Cette planification sensuelle, cette érotisation du temps entre l’instant où l’on planifie et l’instant où l’on fait l’amour peut au contraire renforcer la complicité du couple, qui utilise son imaginaire érotique et sa capacité de communication pour exciter l’autre (et soi-même)."





Au final, le sexologue conseille l'entre-deux : "Je dirais donc qu'il ne faut pas de planification systématique du genre 'le samedi, c’est câlin au lit', mais alterner des moments de spontanéité et des planifications bien pensées, 'scénarisées' pour qu’elles s’inscrivent dans le parcours érotique du couple… et l’enrichissent."





* Article publié dans The Guardian