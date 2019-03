Pourquoi il ne faut surtout pas suivre son ou sa partenaire sur les réseaux sociaux

Suivre ou ne pas suivre son homme ou sa femme sur Facebook ou Twitter, that's the question... On le sait trop bien, couple et réseaux sociaux ne font pas toujours bon ménage, n'en déplaise aux amoureux qui s'exhibent tout sourire sur Instagram avec séduction de surface (oh, les belles photos) et miasmes pathologiques (hyperactivité, surexposition de soi...). S'ils peuvent rapprocher deux partenaires en leur permettant de partager leurs passions, leurs hobbys et créer une proximité affective, ces réseaux peuvent très souvent ébranler la relation en instillant le doute. Pire encore, la simple présence du conjoint(e) dans un fil d'actualité peut réveiller chez certains de vilains sentiments comme la jalousie ou le ressentiment. D'où notre question : suivre son partenaire sur les réseaux sociaux est-il à proscrire ?





Selon la psychanalyste Elsa Godard, auteure de "Je selfie donc je suis : Les métamorphoses du moi à l'ère du virtuel", "quand on 'se tient la main' sur les réseaux sociaux, cette manière de mettre en scène son couple peut se révéler 'cool', à l'image de ceux qui n'ont qu'un seul compte Facebook ou Instagram, comme une unité sans équivoque. Mais pas la peine de rêver, cela concerne une infime minorité et c'est souvent d'une durée limitée : quand chacun a son identité propre sur les réseaux sociaux, ce n'est vraiment pas la même chanson." Et les réseaux sociaux de s'avérer tout d'abord un outil particulièrement propice aux gaffes : "On ne compte plus les cas très classiques de couples où l'un des deux a un amant ou une maîtresse et où, au lieu d'envoyer un message à ce ou cette dernière, un acte manqué a lieu et c'est la mauvaise personne qui le reçoit", nous raconte-t-elle.