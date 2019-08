Premières vacances à deux : un couple sur dix n'y survit pas, pourquoi ?

Les témoignages de couples ayant rompu au retour de leurs "premières vacances" se ramassent à la pelle, comme des feuilles mortes, sur les forums de discussion. Plusieurs explications sur ces tensions, ces érosions précoces du couple, selon le sexologue Patrick Papazian, contacté par LCI : "Le couple est un défi au temps et à l’espace : au temps, parce que l’allongement de la durée moyenne de la vie fait que des 'super-couples' de 60, 70, 80 ans de vie commune ne sont plus rares (et que des vies marquées par 4, 5 voire plus d’installations en couple ne sont pas rares non plus !) et à l’espace, la promiscuité étant l’ennemie de l’érotisme. La tension érotique dans un couple réside dans la représentation de l’autre comme un continent familier mais à explorer. C’est cette contradiction apparente qui fait la magie du couple… ou sur laquelle reposent les difficultés. Comment peut-on avoir envie d’explorer l’autre quand on partage son territoire H/24 ?"





Naît alors de cette promiscuité un autre problème : l’incapacité à communiquer ou à dire ce que l’on ressent ailleurs que dans ses rassurants repères spatio-temporels : "Le couple constitue aussi une forme de promesse marketing du bonheur dans une société aux normes obsédantes comme en témoignent, par exemple, les sujets de l’été 'combien de fois faites-vous l’amour par semaine avec votre compagnon ?' dans les journaux féminins. En vacances, on réalise alors que ces injonctions sociales ne tiennent pas forcément et lorsque l’un ou l’autre n’arrive plus à échanger sur les émotions, c’est toujours problématique...". Et des tensions de s’amplifier, de faire boule de neige, à la faveur de l'été. À partir de rien, le plus souvent.