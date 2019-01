"J'aime ma femme mais je ne peux pas m’empêcher d’aller voir ailleurs" : comment devient-on infidèle ?

Anne, 32 ans, affirme de son côté "ne pas être sûre que l’on devienne infidèle par choix" et pense plutôt que "cela nous tombe dessus, au détour d’un chemin". A-t-elle raison de rappeler que nous sommes tous faillibles ? Pour le sexologue Patrick Papazian, cette infidélité par opportunisme "arrive très souvent, surtout lorsque l'on se retrouve loin de chez soi" : "On a un peu bu et, crac, le passage à l’acte non-prémédité a lieu. Les séminaires d’entreprise sont d'ailleurs de gros pourvoyeurs de ce type de situation." Toujours selon l'étude IFOP, d'après laquelle l’identité de l’amant(e) avec qui les infidèles ont eu un rapport sexuel se révèle être un ou une inconnu(e) à 50%, un(e) ami(e) à 45% ou un(e) collègue de travail à 36%, 18% des infidèles ont d'ailleurs trouvé un partenaire sexuel lors d’un séminaire, un colloque ou salon professionnel (soit plus que sur une appli de rencontre, à 17%).





Certes, mais au-delà du contexte, de l'éloignement et de l'ivresse, pourquoi cède-on ? "C’est tout simplement la spontanéité d’une pulsion sexuelle que l’on n’arrive pas à réprimer, et elle n’interroge pas forcément la solidité de son couple", nous répond le sexologue. Une incartade à distinguer d'une autre forme d'infidélité, celle de la liaison durable : "On a un amant ou une maîtresse et une vraie 'double vie' pendant, parfois, de nombreuses années."