Couple : et si l'infidélité était la solution pour durer ?

Grossière erreur, estime la thérapeute qui reçoit nombre de patients dans son cabinet lui expliquant aller voir ailleurs non pas parce que l'autre ne leur suffit pas, ou ne leur convient pas, mais pour chercher – et peut-être trouver – un nouveau moi. Une crise d'identité, en quelque sorte. Et la raison en est simple : "jamais nos attentes vis-à-vis du couple n'ont pris de telles proportions. L'élu(e) de notre cœur doit nous apporter la stabilité, la sécurité, la prévisibilité et la fiabilité mais aussi nous impressionner et insuffler une part de mystère, d'aventure et de risque dans notre vie", estime Esther Perel. "En somme, nous voulons le confort et un peu de turbulences. La familiarité et la nouveauté. La continuité et la surprise", résume-t-elle.





Une liste d'exigences sans fin, trop lourdes à porter pour un seul et même partenaire, nous dit la thérapeute. L'infidélité est donc ce sésame qui réconcilie la sécurité et l'aventure en nous promettant les deux. Ainsi, en France, on estime à 33% le nombre de femmes infidèles contre 49% des hommes (sondage Ifop réalisé en 2016). "Mais aussi curieux que cela puisse paraître, beaucoup de personnes sont infidèles non pas pour fuir leur mariage, mais pour le préserver !", tranche la psychothérapeute. "Et quand nous divorçons ce n'est plus parce que nous sommes malheureux mais parce que nous voulons être encore plus heureux".





Esther Perel décrit ainsi le cas de l’une de ses patientes, qui sur le papier n'a rien à redire de son mari. "Nous avons une relation merveilleuse, trois enfants formidables, aucun souci financier, des métiers que nous adorons et de supers amis. C’est un as dans son travail, un amant attentif, un type carrément canon, sportif et généreux envers tout le monde, y compris mes parents", lui explique-t-elle. Et pourtant... cette quadragénaire accomplie a une relation avec l'arboriculteur qui a ôté l’arbre tombé sur le garage de son voisin après le passage de l'ouragan Sandy.





"Les gens qui trompent ne sont pas tous des narcissiques, des accros du sexe ou des prédateurs sexuels chroniques. Ce sont souvent des gens qui ont été fidèles durant des dizaines d’années, mais un jour ils franchissent la limite qu’ils pensaient ne jamais franchir, et ce au risque de tout perdre. Cela arrive aux couples heureux, malheureux, chez les jeunes, les vieux, les personnes homosexuelles et même dans les couples libres", affirme la sexologue.