Quand des anonymes partagent leurs bandes-sons sexuelles : cette nouvelle pornographie qui cartonne

Face aux vidéos pornographiques qui se reproduisent, se partagent, se meurent dans le grand-tout numérique, le désir se réinvente autrement, pour se répandre tel un incendie et rallumer la flamme du désir. Car, oui, les alternatives aux sites de vidéos pornographiques sont bel et bien là. Parfois même de façon surprenante. Le site GoneWildAudio en est l’exemple le plus probant : ce "sub-reddit" (le sous-forum du célèbre site web communautaire) prospère, à tel point qu’il a été l’objet d’une dissection le temps d’une conférence sur le sexe et le désir animée ce jeudi 11 juillet par Guilhem Fouetillou, cofondateur de Linkfluence, et Gildas Launay, président d’Everyday Content.





Avec leurs outils ultra-sophistiqués, ils ont passé au crible cette communauté qui jouit par l’oreille, en récupérant la totalité des données sur un an (du 15 juin 2018 au 15 juin 2019) : "Il s’agit d’un lieu dans lequel chacun soumet des enregistrements coquins de soi, en solitaire ou avec un(e) partenaire consentant(e), et dont la seule finalité est de provoquer l’excitation chez celle ou celui qui écoute." Il ne s’agit pas de description de ce qui se passe mais juste d’entendre les sons (halètement, bruits de bouche et des orifices, par exemple). Soit une aubaine pour les plus exhibitionnistes qui peuvent "le faire" devant les autres sans dévoiler quoi que ce soit de leur anatomie, a fortiori leurs visages. Une création de contenu qui fabrique du désir par de la simple écoute d’"audio-porn".





Selon leurs estimations, on compte pas moins de 300.000 abonnés via Reddit, ayant posté plus de 22.000 contributions et 4.100 auteurs différents. Selon Guilhem Fouetillou, "le succès de GoneWildAudio va à l’encontre de cette idée selon laquelle le web serait devenu un espace vertical aux mains des plateformes et que les communautés ont disparu. Or, elles existent encore, se construisant à la marge, pour rapprocher des gens autour d’une idée pour les laisser vivre comme ils l'entendent." Preuve que les gens sont en quête d’émotions intimes différentes, loin d'un grand marché porno ou d’un sexe boucher.