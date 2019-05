Que disent les gestes affectueux d’un couple en public ?

Or, pour le psychologue Patrick Estrade, l'amour vrai ne se démontre pas, il doit transparaître naturellement au-delà des gestes et des mots, comme un ravissement, une osmose inexplicable et inexpliquée entre les deux partenaires : "Certains couples qui se tiennent par la main ou par le bras dans la rue renvoient inconsciemment quelque chose qui rayonne. Il s’agit moins d’une représentation que quelque chose ressortant de leur "être-ensemble" qu’ils donnent à partager. Cela est sans effet démonstratif et cela fait plaisir aux autres de le voir. C’est aussi la preuve tangible que le mystère de l’amour n’autorise pas les faux-semblants ou les illusions d'optique."





Et les couples qui ne témoignent aucune affection en public ? "Pas de conclusion hâtive", tempère Patrick Papazian. "Il s’agit parfois d’une volonté de garder leur jardin secret, d’érotiser la distance et de se rapprocher de façon d’autant plus intense dans l’intimité. Mais il est vrai que, dans d’autres cas, c’est un authentique refroidissement du couple qui ne laisse présager rien de bon."





De là à dire que tous les couples sont scrutés, soumis à l’impitoyable jugement des autres ? Le psychologue soutient : "Bien sûr, les gens jugent les autres au quotidien et donc, par extension, ils jugent aussi les couples, sont sensibles à ce qu’ils renvoient, veulent savoir s’ils vont bien ou s’il y a de l’eau dans le gaz."