Regarder Netflix tous les soirs nuit-il vraiment à la santé du couple ?

Même sentiment pour Caroline : "Mon mari et moi-même avons 27 ans et sommes ensemble depuis 11 ans. Nous avons commencé à regarder Netflix il y a trois ans maintenant, c'est devenu un de nos petits rituels du soir, faute de trouver un programme intéressant sur les chaînes TV. On s’enroule dans le plaid sur le canapé et on partage cet instant de calme et de paix. Pour notre part, ce rituel nous fait plaisir à tous les deux, ça nous rapproche."





Certains, en revanche, nous ont fait part de la manière dont Netflix a littéralement atomisé leur vie de couple. C'est notamment le cas de Sophia : "Mon copain regarde deux épisodes de série sur Netflix le soir avec moi, puis il continue aussi à regarder Netflix via son smartphone dans le lit avant de s'endormir. Il m'arrive alors de ressentir une vraie solitude dans mon couple car je suis exclue de ce qu'il regarde, et surtout parce qu'il ne me parle pas. C'est aussi désagréable qu'une personne vous parlant tout en fixant ce qui se passe sur son portable". Idem pour Jérôme, qui constate que sa vie sexuelle a "complètement chuté depuis l'arrivée de Netflix dans son foyer".