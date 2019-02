"Ringarde", "pénible", "commerciale"... mais pourquoi fête-t-on encore la Saint-Valentin ?

Mais alors, comment expliquer concrètement la vivacité de ce rituel ? "Comme pour la majorité de nos comportements collectifs, la Saint-Valentin est en grande partie une affaire de conformisme social, celui-ci étant aujourd'hui amplifié par les réseaux sociaux, nous répond Mehdi Moussaid. Au même titre que nos habitudes alimentaires, nos préférences politiques ou notre attitude vis-a-vis de l’écologie, nous somme façonnés par ce que font et pensent les gens qui nous entourent". Le sociologue poursuit : "Si vous fêtez la saint-Valentin, il y a des fortes chances pour que vos amis et vos proches fassent de même... et vice versa. Les analyses que nous conduisons sur les réseaux sociaux mettent en effet en évidence ces importants regroupements d’individus par similarité. Cela concerne de nombreux aspects de notre personnalité et de nos habitudes, comme le tabagisme, l’obésité et même le bonheur. Et il en est de même pour les pro- et les anti-Saint Valentin." De quoi entretenir encore longtemps la flamme de cette fête qu'on adore, ou pas, détester.