Saint-Valentin : saurez-vous trouver le bouquet caché par un street-artist parisien ?

Mais pas n'importe lequel... Comme ce jeune artiste s'adresse à tous les amoureux en goguette, et que l'écriture a une place prépondérante dans son oeuvre, un vers du poème "Je t'aime", de Paul Eluard, est écrit sur chaque pétale de ses fleurs. Une ode poétique qui a déjà conquis 200 personnes, parties dare-dare à sa recherche, comme le rapporte Le Parisien. Pour retrouver ce fameux bouquet, il va falloir faire preuve de malice et chercher chaque jour un indice disséminé dans 14 endroits parisiens, et dévoilé sur une carte interactive (voir ci-dessous).

Et comme il vous faut rattraper votre retard, vous avez d'ores et déjà neuf lieux à retrouver. Ils sont tous associés à une image et accompagnés d'indices aussi énigmatiques les uns que les autres : "Voyez comme un enfant de six ans", suggère ainsi l'indice n°1, ou "Le rideau de fer existe encore", pour l'indice n°9. L'ultime indication sera dévoilée vendredi prochain, le 14 février. "Une fois rassemblés, mes indices forment une sorte de gros rébus, qui mène à l'endroit où est caché le bouquet", expliquait samedi 8 février Arthur Simony dans Le Parisien.

Au-delà de l'oeuvre artistique, l'artiste veut avant tout initier une promenade romantique, à faire si possible à deux, sorte de pied-de-nez à l'ère du tout digital, avec ses sites Internet entremetteurs d'amour. Il dit d'ailleurs avoir "préféré écrire ce poème sur des pétales de papiers nobles plutôt que dans des pixels Instagram". Son idée, ou plutôt son envie, était aussi "de créer une sorte d'œuvre en 3D sur des fleurs, qui sont en papier donc fragiles mais moins impérissables".