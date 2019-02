Saint Valentin : deux couples fêtent leurs noces d'or

C'est la Saint Valentin. A cette occasion, l'équipe de TF1 est partie à la rencontre des couples qui se sont aimés depuis longtemps. A Riom, Jean-Claude et Michèle, et Jean-Marie et Yvonne, vont fêter leurs 50 ans de mariage. Ces deux couples fusionnels et amoureux racontent leurs histoires.



