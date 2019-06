Selon une étude, l'infidélité des femmes a augmenté (mais reste inférieure à celle des hommes)

Les femmes trompent de plus en plus, mais beaucoup moins que les hommes. C'est ce qui ressort d'un sondage Ifop*, cornaqué par la plateforme Gleeden.com, spécialisée dans les rencontres adultères. L'idée : voir où en est cette pratique constituant, selon l'étude, "une transgression des préceptes moraux pesant traditionnellement sur la sexualité féminine", à une heure où, en théorie, "#Metoo a réellement fait évoluer les représentations du couple et de la sexualité".





Ce qui apparaît, c'est que durant les 50 dernières années, l'infidélité chez les femmes a bel et bien augmenté de façon continue, passant de 10 % en 1970, à 24 % en 2001 puis à 32 % en 2014. En 2019, une femme sur trois avoue avoir couché avec un autre homme que son partenaire actuel. Nonobstant, toujours cette étude, cette proportion demeure inférieure à celle des hommes (49% en 2018).