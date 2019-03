SEPT À HUIT LIFE - Des personnes harcelées par leurs ex-partenaires

Clés USB, montres, smartphones, télécommandes, ... Ils peuvent vous enregistrer ou vous filmer à votre insu. Ces matériels d'espionnage, autrefois réservés à des professionnels de l'investigation, sont aujourd'hui à la portée de tous. Un commerce qui favorise la surveillance et le harcèlement au sein du couple. Les hommes et femmes espionnés par leurs conjoints ou leurs ex-conjoints sont de plus en plus nombreux.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.