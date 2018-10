"On les accueille sans aucune morale" : que signifient nos rêves érotiques ?

Et quand on rêve d’infidélité (un rapport sexuel avec un.e autre alors qu'on est couple) ? Dans Les rêves érotiques (Payot), Coral L. Cummings explique que tromper dans ses songes révèle une insatisfaction réelle dans sa vie présente. Tristan-Frédéric Moir va plus loin : "Si vous rêvez que vous trompez votre conjoint.e ou que votre conjoint.e vous trompe, c’est qu’il y a clairement une tromperie au niveau du couple ou qu’on est dans la tromperie sur soi-même. Vous n’êtes pas vous-même avec votre conjoint.e ou votre conjoint.e n’est pas lui/elle-même."





Néanmoins, et c'est bon signe, les rêves érotiques nous culpabilisent beaucoup moins : "Ce qui frappe aujourd'hui, c’est à quel point la sexualité est désormais culturelle. Lors des premières séances de psychanalyse freudienne, les patientes étaient bloquées par leurs rêves érotiques, elles avaient du mal à parler de sexualité et ce blocage se traduisait par une crise d’hystérie, de phénomène de catalepsie. Aujourd’hui, la parole s’avère plus aisée et dans mon cabinet, quand je reçois une patiente, elle m’en dit plus sur son rêve érotique que ce que j’en attends. S’expriment un besoin de verbalisation très fort et une absence totale de tabou pour parler de sexualité, même de la plus secrète." Au final, les rêves érotiques sont donc bel et bien libérateurs, synonymes de notre bonne santé. Et parfois, les nuits plus belles que les jours.