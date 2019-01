Ils ne désirent personne : que savons-nous des asexuels ?

Les asexuels gagnent alors en visibilité au XXIe siècle. Créé en 2001, AVEN, un réseau d'entraide des asexuels francophones vise à étendre la visibilité et l'information sur l'asexualité. Trois ans plus tard, le psychologue canadien Anthony Bogaert, auteur de "Understanding asexualiy", met la pratique en lumière, voyant une "nouvelle orientation sexuelle méritant sa place aux côtés de l’hétérosexualité, de l’homosexualité et de la bisexualité" qui, selon AVA (Association pour la Visibilité Asexuelle) concernerait 1% de la population mondiale. Internet comme les forums de discussion ont donné une réelle visibilité à toute cette communauté.



Aussi, dans ce monde normé où le sexe est à deux clics et les relations amoureuses protéiformes, comment faire comprendre aux "S" (les "sexuels") le désintérêt des "A" (les "asexuels") pour les activités charnelles sans subir discrimination ou solitude ? Une "question de représentation sociale" pour la sexologue Anne Marie Lazartigues, de telle manière que "cette différence ne soit plus stigmatisée ou considérée comme un moins, une perte, un manque, une anormalité."





Pour le sexologue Patrick Papazian, "certaines personnes voient les asexuels comme des gens frustrés, n’ayant pas rencontré la personne qui leur a donné du plaisir auparavant ou qu’ils ont été victimes d’abus sexuels, tout cela est faux : les asexuels sont souvent très clairs dans leur discours et leurs parcours ; ils doivent être pleinement respectés. La vie sexuelle n’est pas un long fleuve tranquille et on a autant le droit d’être asexuels que sexuels pour un mois, un an ou la vie."