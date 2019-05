Sexualité : faut-il encore rappeler l’importance des préliminaires ?

Selon une récente étude IFOP*, 56% des hommes estiment qu’un "rapport sexuel doit impliquer une pénétration pour être pleinement satisfaisant." Mais le doit-il forcément ? Est-ce la condition sine qua non pour un "rapport sexuel réussi" ? N’importe quel sexologue vous confirmera que les préliminaires sont importants, pour ne pas dire essentiels, principalement parce qu’ils font monter l’excitation, psychologiquement et physiquement. Ils apportent par eux-mêmes du plaisir et montrent que l’on peut parfaitement prendre du plaisir dans les rapports sexuels indépendamment de l’orgasme.





Selon Patrick Papazian, sollicité par LCI et co-auteur d’un livre sur le vagin aussi décomplexé que passionnant**, "les préliminaires donnent souvent envie d’aller plus loin, donc vers la pénétration, et créent des conditions favorables à celles-ci, la lubrification vaginale notamment." Mais l’un ne va pas forcément avec l’autre : "Il peut parfois y avoir des préliminaires sans pénétration – et aller jusqu’à l’orgasme pendant ces jeux peut être très agréable –, de même qu’il peut y avoir pénétration sans préliminaire (un 'quickie', dans le jargon) : l’excitation est déjà au top et les deux partenaires ont d’emblée l’envie d’être l’un dans l’autre."





Parmi les 56% des hommes cités dans l'étude, on note jusqu’à 64% de moins de 30 ans approuvant cette idée d'une "pénétration obligatoire" pour un plaisir assouvi : les préliminaires seraient-ils "sous-estimés" chez la jeune génération ? "Dans la génération Youporn, souligne Patrick Papazian, les préliminaires sont présentés soit comme des séquences individualisées (on tape les bons mots clés et on atterrit directement sur une scène de préliminaires sans qu’il y ait ensuite pénétration), soit comme des simulacres d’excitation, où la femme gémit sans que l’on comprenne bien pourquoi, et où l’homme grogne, histoire de rappeler qu’il est là". "Dans les vieux porno, poursuit-il, il y avait un récit, une articulation, on comprenait que l’on pouvait s’arrêter ou reprendre. C’est moins le cas dans les séquences saucissonnées qui donnent l’impression que les préliminaires sont des figures de style comme la pénétration vaginale ou anale, et que le grand frisson, c’est enchaînement des figures comme au patinage artistique."