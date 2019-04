Sexualité : accordons-nous trop d'importance à notre première fois ?

Après les frasques SM de Fifity Shades of Grey, voici venu le temps de After : chapitre 1 (au cinéma ce mercredi 17 avril), nouvelle saga sexy fomentée sur un smartphone par l'écrivaine Anna Todd et illustrée par la réalisatrice Jenny Gage dans le but de fendre le cœur des adolescent(e)s en deux, entre rose bonbon et noir désir. Une jeune femme naïve et inexpérimentée y succombe à un premier rapport sexuel avec un homme, nous assure-t-on, peu fréquentable (comprendre un bad-boy tatoué). Sur l'affiche placardée sur les bus et dans les couloirs de métro, on peut lire cette punchline : "On n'oublie jamais sa première fois". D'où notre question : notre première expérience sexuelle est-elle si déterminante ?





Le sexologue Patrick Papazian concède que cette "toute première fois" conserve, chez les femmes comme chez les hommes, tout son pouvoir de fascination : "A la fois effrayante et excitante, en tout cas intrigante, elle constitue un cap dont les jeunes (et parfois les moins jeunes) ne cessent de parler en l’imaginant, en se la racontant, parfois en l’embellissant. La parole s’est quelque peu libérée sur le sujet et, globalement, tout le monde s’accorde à dire que la première fois est rarement satisfaisante : beaucoup de choses à découvrir, à gérer, des sensations à apprivoiser... Bref, mes patientes et patients me disent souvent que la première fois leur a laissé un souvenir mitigé".