Enterrement de vie de célibataire : comment les Français envisagent l’EVG ou l’EVJF idéal

La fin de la vie de célibataire d’un proche est avant tout une fête. Et dans cette catégorie, la traditionnelle tournée des bars a toujours la côte : elle séduit 37% du panel interrogé. Une boat party tenterait 35% d’entre eux et la sortie en boîte de nuit reste plébiscitée par un tiers des sondés. 44% des Français entre 25 et 35 ans prévoiraient par ailleurs des activités insolites. Parmi les animations envisagées dans cette catégorie, on retrouve par exemple la location de Flyboard, qui ferait envie à 28% des répondants, et la conduite d'un... tank, qui en séduit 24%.