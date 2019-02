Faites-vous partie des 26% de Français qui ont déjà envisagé d’avoir une relation au travail ?

Si les hommes envisagent davantage que les femmes de nouer une relation amoureuse avec un(e) collègue (31 % contre 21 %), ils sont moins nombreux à être passés à l’acte. En effet, parmi eux, seulement 58 % des hommes ont osé déclarer leur flamme à leur collègue, contre 68 % des femmes !

L’étude démontre également que les 25-34 ans et les 35-44 ans sont les tranches d’âge qui ont le plus de facilité à se projeter dans une relation amoureuse au travail : 28% contre 18% pour les moins de 25 ans et 24 % pour les 45-59 ans. Cependant, au moment de franchir le pas, les aînés semblent plus courageux : 71% des 35-44 ans contre seulement 55% des 25-34 ans.

Enfin, plus l’entreprise est grande, plus l’on a de chance de trouver la perle rare. On constate que 33% des salariés de grands groupes (plus de 5.000 collaborateurs) ont déjà envisagé d’être en couple avec un(e) collègue, contre 22% pour des salariés de TPE (moins de 10 salariés).