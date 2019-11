Tâches ménagères : 4 bonnes raisons de les partager en famille

Plus on est, mieux c’est ! Imaginez-vous seul à faire le ménage. Maintenant, pensez à la répartition des tâches. Voyez le gain de temps. Toute cette énergie gagnée… pour prendre du bon temps en famille. Plus question de repousser l’heure d’aller au parc. Plus de raison, non plus, de reporter la séance de cinéma dont vous parlez avec vos enfants depuis plus d’une semaine. Vous êtes libre comme l’air et surtout plus reposés...