Un couple meurt à quelques heures d'intervalle après 71 ans de mariage : l’étonnant syndrome du cœur brisé

C’est le site CNN qui retrace l’histoire de ce couple d’une incroyable longévité. Leur idylle avait commencé il y a 72 ans. En 2018, Herbert DeLaigle déclarait au sujet de sa femme dans une interview accordée à WRDW / WAGT : "Je la voyais entrer, sortir et entrer, et j'avais les yeux rivés sur elle. Et puis j'ai finalement eu le courage de lui demander si elle sortirait avec moi un jour ou l'autre." Leur premier rendez-vous a eu lieu dans une salle de cinéma. Un an plus tard, il lui demandait d'être sa femme pour construire le film de leur vie. Le couple laisse endeuillés six enfants, 16 petits-enfants, 25 arrière-petits-enfants et trois arrière-arrière-petits-enfants.