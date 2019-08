Un couple séparé peut-il retomber amoureux ?

Dans la mini-série Il était une seconde fois, diffusée jeudi 29 août sur Arte - les quatre épisodes sont disponibles en replay -, un homme (Gaspard Ulliel), inconsolable depuis sa rupture amoureuse, a l’opportunité de reconquérir son amour perdu en retournant dans le passé. Rien de nouveau au rayon des romances peuplées de fantômes, noyées dans les souvenirs comme les paradoxes temporels. Citons, par exemple, Eternal Sunshine Of The Spotless Mind de Michel Gondry, la plus connue de toutes, où un homme et une femme, ne voyant que les mauvais côtés de leur tumultueuse histoire d’amour, décident l’un après l’autre de faire effacer de leur mémoire toute trace de cette relation passée via un procédé révolutionnaire. Jusqu’au jour où, peut-être, ils tomberont à nouveau amoureux sans se souvenir qu’ils se sont aimés dans une vie antérieure. Cette forme de reconquête amoureuse, si explorée au cinéma, serait-elle envisageable dans la vie de tous les jours ?





Certains aimeraient en effet croire aux cœurs battants éternellement et au fameux tourbillon de la vie chanté par Jeanne Moreau dans Jules et Jim de François Truffaut ("On s’est connus, on s’est reconnus, on s’est perdus de vue, on s’est r’perdus de vue, on s’est retrouvés, on s’est réchauffés"). Force est de constater que, une fois la flamme éteinte et la rupture consommée, les chances de "renaissance" sont moindres : une histoire d’amour ne meurt pas en même temps et de la même façon dans la tête d’un couple séparé.