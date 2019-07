Vacances d'été en famille, le mythe s'effondre : moins de sexe et davantage de prises de tête pour les parents

Autres solutions, pour un tiers des couples interrogés, il faudrait briser la routine habituelle en organisant par exemple un voyage en famille. Pour d'autres, il faudrait pouvoir s'appuyer davantage sur son partenaire. Ainsi, 20% des personnes sondées rêveraient de pouvoir faire une grasse matinée pendant que leur partenaire s’occupe de la routine matinale des enfants, 15% aimeraient que leur conjoint prenne plus de jours de congé, 11% souhaiteraient lui confier intégralement l’organisation des vacances, tandis que 11% voudraient avoir plus de temps libre et 3% engager une super nounou !





Et notre thérapeute d'ajouter : "rien n'empêche non plus, si on a quatre semaines de vacances, de prendre 8 jours rien qu'à deux. Sans compter toutes les autres alternatives : grands-parents, centres aérés, clubs enfants... Résultat, on sera encore plus content de retrouver ses enfants après".