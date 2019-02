5 films à voir (ou pas) en couple pour la Saint-Valentin : un sexologue vous propose sa sélection

Elle et lui de Léo McCarey (1957)

L’œil du psy : "L’un des plus beaux films d’amour de tous les temps… et l'un des plus tristes. Un film sur les rendez-vous manqués de la vie, qui peut amener un couple à se dire "mais on a tout pour être heureux, non, si on réfléchit un peu et si l’on fait des efforts ? On ne va pas quand même pas arrêter pour si peu de choses…". Prévoir un stock de mouchoirs en papier. J’ai hésité avec Les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy (1964), parce que dans le genre triste et rendez-vous manqué, c’est également un chef d’œuvre ! De manière générale, un film qui fait un peu pleurer peut permettre à un couple de redécouvrir ce qui l’unit, lui !"