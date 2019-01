VIDÉO - Budget, montant du cadeau, lunes de miel... On vous dit tout sur les Français et le mariage

Pour la lune de miel, qui représente en moyenne 8% du budget consacré au mariage, la destination qui arrive en pole position n'est autre que Bora-Bora, suivie par Venise (21%) et Bali (19%).





En 2019 par ailleurs, on se marie sous le signe de l'écologie ! La tendance est à une union éco-responsable : on dit au revoir aux verres en plastique, on choisit de la verdure et du bio sur le buffet, mais aussi dans les boissons. "On pense végétal cette année et on arrête de courir après la fleur de printemps fin septembre. Celle qui explose notre budget créativité. On met de la feuille, et une fois tout installé, qu’est ce que c’est beau !", explique Julie Essahm, wedding designer et floral Designer, sur le site "Ma petite wedding entreprise".





Côté robe de mariée, on oublie les tenues trop ajustées et on opte pour du confortable et de la simplicité, comme l'explique Hamish Shephard sur son site de planification de mariage Bridebook. Il semble que la robe à la traîne courte et assez traditionnelle que portait Meghan Markle lors de son mariage avec le prince Harry ait fait des émules.