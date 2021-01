Ces lettres d'amour des années 40 sauvées de l'oubli

Les premières lettres racontent les amours naissantes d'un jeune couple qui se découvre. Les suivantes, plus enflammées,détaillent cette idylle à distance entre Pierre, soldat de la Seconde Guerre mondiale, et Aimée, sa fiançailles. Pierre et Aimée ne sont plus de ce monde et leurs lettres ont bien failli disparaitre, elles aussi. Mais ces quatre ans de correspondance passionnée, constituent désormais un petit trésor pour leurs descendants.