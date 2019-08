VIDÉO - Drague : quels sont les codes de séduction chez nos voisins européens ?

C’est une tout autre histoire en Espagne ou le "novio/novia" équivalent de notre "petit(e)/ami(e)" est utilisé avec beaucoup de prudence et uniquement pour signifier un engagement officiel. Les Espagnols présentent très rarement la personne qu’ils viennent de rencontrer à leur famille. S’ils le font, sachez que cela signifie qu’ils ont de sérieuses intentions à votre égard.





Ne soyez pas surpris non plus par les démonstrations d’affection en public : baisers, caresses et épanchements amoureux sont monnaie courante en Espagne. Bien que cela puisse paraître inhabituel ou même étrange dans certaines cultures, il n’est pas rare de voir des couples échanger des baisers langoureux au détour d’une rue.