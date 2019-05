Jamais les Français n'ont été aussi nombreux à souffrir de problèmes d’érection

Comme le note la sexologue Catherine Solano en analyse de l'étude, "avec Internet et les smartphones, les gens s'informent mieux, et ça c'est positif, mais ils se comparent, complexent et s'inquiètent plus facilement aussi (...) Chez les hommes qui regardent de la pornographie tous les jours, la proportion de gens ayant régulièrement des problèmes d'érection est quatre fois plus élevée que chez les hommes qui n'en regardent pas."





Toujours selon l'étude, cette capacité de nuisance des troubles érectiles sur l’estime de soi sexuelle tient aussi au fait que la gent masculine entretient encore une conception archaïque du plaisir sexuel masculin : 56% des hommes – et jusqu’à 64% des moins de 30 ans – estiment qu’un "rapport sexuel doit impliquer une pénétration pour être pleinement satisfaisant".