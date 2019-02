VIDÉO - Santé, contraception, plaisir... C'est quoi, au juste, la charge "sexuelle" ?

Face à la nudité non plus, nous ne sommes pas tous égaux. On parle alors de "charge érotique", composante de la charge sexuelle, comme le décrit notre confrère de Slate. Là encore, c'est notre éducation qui influe sur notre comportement : les femmes sont conditionnées à plaire et à provoquer la séduction chez leurs homologues masculins grâce à l'épilation, la lingerie affriolante mais aussi les précautions qu'elles prennent par rapport à leur corps (régime, soins...).





"Il y a un vrai décalage, j'ai toujours fait plus attention à mon image que mes partenaires. Lors d'un rapport sexuel, je vais me sentir gênée si je ne suis pas épilée, pas lavée, pas bien habillée ou maquillée", nous confie ainsi Julie, 31 ans. "Quand je vais en soirée et que j'envisage de peut-être rentrer accompagnée, j'ai une espèce de rituel qui consiste à bien choisir mes sous-vêtements et à faire attention à ce qu'aucun poil ne dépasse", confesse aussi Chloé, 25 ans.