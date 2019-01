Sites porno, webcam : les consulter, c'est tromper ?

Plus que la consommation de films porno, la sexologue s'interroge davantage sur la fréquentation croissante des plateformes de webcam (le show public en freemium gratuit et le show privé en cam-to-cam payant), une alternative à la pornographie en ligne qui se consomme exclusivement en solitaire. L'adepte ne vient pas voir des stars du porno fantasmées mais des "girls ou boys next door", exécutant des shows plus sensuels et réalistes. Et une intimité se noue entre celui ou celle qui regarde et celle ou celui qui est regardé.





Chiffre étonnant : selon une étude Ifop de 2016, 41% des hommes en couple ont déjà regardé "une personne s’exhiber en direct devant sa webcam" (17% pour les femmes). Une "pornographisation" nouvelle, redéfinissant la monétarisation du désir en même temps que l’accessibilité aux fantasmes de chacun. Et le couple d'être un peu dépassé : "Je reçois de plus en plus de couples confrontés à ce tabou qui consiste à payer quelqu'un pour assouvir ses fantasmes via Internet, assure Anne-Marie Lazartigues. Certains hommes dépensent même des fortunes sur des sites porno interactifs. Ce qui les fait jouir, c'est la demande personnalisée, le fait que la cam-girl ne fasse pas la même chose avec tout le monde."