Un couple meurt à un jour d'intervalle après 68 ans de mariage : l’étonnant syndrome du cœur brisé

A l’heure des rencontres éphémères et des romances illusoires, savoir que des couples ne connaissent pas l’érosion des sentiments réchauffe les cœurs. L'histoire de Corinne et Robert Johnson prouve que le temps n’a pas (toujours) de prise sur l'amour : après 68 ans de mariage, ces deux Américains sont décédés à un jour d'intervalle, rapporte CNN. L'épouse, âgée de 87 ans, s'est éteinte la première, le 24 novembre dernier. Son mari, 85 ans, le lendemain.

Mourir d'un cœur brisé après le décès d'un être cher n'arrive pas que dans les mythes littéraires à la Tristan et Iseut où, souvenez-vous, le chevalier et la princesse se laissent mourir de chagrin (ils finissent enterrés tous les deux ensemble dans une chapelle avant que les deux plantes ayant poussé sur leur tombe s'entrelacent pour les lier à jamais). Les médias rapportent régulièrement des histoires similaires à celle de Corinne et Robert Johnson. CNN, déjà, s'était fait l'écho l'été dernier de celle Herbert DeLaigle, 94 ans, et de Marilyn Frances DeLaigle, de 88 ans, qui eux étaient décédés le même jour, à seulement 12 heures d'écart, après 71 ans de mariage.