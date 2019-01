Vous vous appelez Marie, êtes chargée d'affaires et fan de Drake ? Foncez sur un site de rencontres !

Si vous êtes une femme, selon Happn, vous avez encore plus de chance de trouver l'âme sœur sur l'appli si vous vous appelez Marie, Julie ou Camille et que vous travaillez dans le domaine de la finance, que vous êtes consultante ou ingénieure. Pour les hommes, il vaut mieux s'appeler Nicolas, Julien ou Thomas et exercer dans la finance, être avocat ou encore architecte.





Si vous voulez vous assurer que votre profil soit populaire, sachez par ailleurs que les émojis qui arrivent en tête des descriptions sont l'avion, le verre de vin, le ballon de football et les sushis. Pour faire plus simple, vous serez favorisé si vous aimez voyager, boire des coups, regarder des matchs de foot en mangeant japonais.





Concernant la musique, il semble que les utilisateurs d'Happn soient de grands adeptes de l'artiste américain Drake, puisque "God's plan" et "In my feelings", deux hits du chanteur, se retrouvent en pole position du classement de leurs goûts musicaux. XXXTENTACION, Ed Sheeran ou encore Bruno Mars font également partie du palmarès. Pour les lieux de rencontre les plus fructueux, c'est étonnamment la Défense qui se place en tête, suivie par la place de la République et la gare Saint-Lazare.