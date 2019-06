Vivre séparément comme Gwyneth Paltrow et son nouveau mari, une bonne idée ?

Début juin, l’actrice Gwyneth Paltrow révélait à l'hebdomadaire britannique Sunday Times qu'elle ne vivait que quelques jours par semaine avec son mari, Brad Falchuk. Pour quelle raison ? Dans l'interview, la star confesse vouloir garder de la "fraîcheur" dans son couple et suivre le concept de "polarité" (l'équilibre des forces), mais aussi préserver le quotidien de ses deux enfants en évitant de trop leur imposer la présence de son nouvel époux : "Tous mes amis qui sont mariés disent que la manière dont Brad et moi vivons semble est idéale et que nous ne devrions pas changer", affirme-t-elle.





Gwyneth n'est pas la seule à adopter cet art de vivre. En France, quelque 1,2 million d'amoureux ne partagent pas le même toit, selon une étude publiée en 2018 par l'Institut national d'études démographiques (Ined). Ces couples vivant chacun chez soi résident davantage en Île-de-France (27%) ou dans les grandes agglomérations (44%) et six non-cohabitants sur dix ont moins de 35 ans.





Alors cette alternative, autorisant au nouveau couple des respirations, est-elle comme l'assure l'actrice une bonne idée pour (re)partir de bon pied ? Selon le sexologue Patrick Papazian, "ce "living apart" peut effectivement être une solution, le couple posant par essence "un défi au temps" (les "super-couples" de 60, 70, 80 ans de vie commune sont très rares) "et à l’espace" (la promiscuité étant l’ennemie de l’érotisme) : "La tension érotique dans un couple réside dans la représentation de l’autre comme un continent familier mais à explorer", nous explique-t-il. "C’est cette contradiction apparente qui fait la magie du couple… ou sur laquelle reposent les difficultés. Car comment peut-on avoir envie d’explorer l’autre quand on partage son territoire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et, pour reprendre l’image classique, quand on ramasse ses chaussettes sales sous le lit ?"