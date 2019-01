Vous cherchez l'amour sur internet ? Misez tout sur le premier dimanche de janvier !

Selon Meetic, le premier dimanche de janvier est en effet le jour de l'année où les célibataires (hommes et femmes) s'inscrivent le plus sur un site de rencontre. C'est également le jour où ils sont les plus actifs, avec 65% de messages en plus par rapport à un jour moyen. Et si certains veulent encore augmenter leurs chances de rencontrer l’amour sur le net : le pic d'échanges est à 21 heures pour les femmes et à 22 heures pour les hommes.





En revanche, toujours selon Meetic, il ne faut pas trop se précipiter dans sa quête de l'amour le 24 décembre. Le nombre de connexions et d'échanges diminuant ce jour de 30% en moyenne. Inutile donc d'essayer de discuter avec des célibataires entre le foie gras et le trou normand, au risque d'être déçu du peu de réactivité en réponse. Une bonne chose à savoir si vous êtes encore célibataire à la fin de l'année !