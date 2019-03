"Vous en connaissez, vous, des 'Raymond couche-toi-là' ?" : ce livre qui dénonce le machisme dans notre vocabulaire

Les deux auteurs, partis à la chasse aux mots machistes, les ont classés en plusieurs catégories. Parmi elles, les vocables qui n'ont pas de masculin, ceux qui deviennent péjoratifs au féminin, sans oublier les divers noms d'oiseaux ou autres animaux qui servent à qualifier les femmes. "Je n'avais pas réalisé à quel point le vocabulaire animal était réservé à la gente féminine. Les plus courants étant poule, bécasse, dinde, morue, et j'en passe... c'est quand même terrible. Quand on dit : 'tu as vu, elle a l'air d'une poule', ce n'est quand même pas très reluisant", note Jean-Loup Chifflet.





Parmi les mots qui ne s'appliquent qu'aux femmes, Jean-Loup Chiflet et Marie Deveaux pointent du doigt les termes "garçon manqué". "Pourquoi cette fille qui prend des allures de garçon est-elle 'manquée' plutôt que garçonnière ? Lui manquerait-il quelque chose ?", interrogent-ils. "Et que penser de 'gendarmette' ? Pourquoi ajoute-t-on ce suffixe qui sert aussi à désigner une forme plus petite - maison, maisonnette -, alors que l'on peut dire une femme gendarme ? Une gendarmette est donc une petite gendarme !".





Mais pour Jean-Loup Chifflet, le terme le plus représentatif du machisme de notre langue est sans nul doute le mal nommé "Marie-couche-toi-là". "Vous en connaissez, vous, des Raymond ou des Marcel-couche-toi-là ?, demande-t-il. Personne n'a en effet l'idée de traiter de la sorte un homme qui accepterait facilement d'avoir des relations sexuelles. Et pourtant ils sont nombreux." Quant au fameux "mal-baisée", réservée manifestement qu'aux femmes, là encore, Jean-Loup Chifflet s'emporte : "Une femme qui n'est pas comblée sexuellement serait forcément responsable, puisqu'il n'y a pas de 'mal-baiseur', quelle drôle d'idée !".