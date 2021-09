Éducation : comment choisir son prof de soutien scolaire ?

D’abord, intéressez-vous continuellement à la scolarité de votre enfant. Échangez avec lui sur ses forces et ses faiblesses dès son plus jeune âge. Évitez de le reprendre systématiquement sur ses résultats négatifs et encouragez ses qualités. Alexandre Piboyeux, responsable produits et contenus de la plateforme de soutien scolaire Maxicours, fait de la communication avec votre enfant le principal gage de réussite : "Rien ne remplace la communication avec ses enfants. On peut être bon élève et avoir besoin ponctuellement d’un soutien pour expliquer une notion ou un chapitre d’une matière précise. Plus l’enfant avance dans son parcours scolaire, moins les parents pourront répondre à ses questions techniques. D’autant plus que les programmes changent et que le ministère de l’Éducation nationale vient de réformer le lycée."

Pour lui, les plateformes de soutien scolaire répondent aux préoccupations des parents : elles offrent des bases de documentations aux enfants en fonction des programmes et lui apportent une expertise professionnelle qui l’aideront à s’orienter. Plus vous communiquerez, mieux vous discuterez avec lui de ses choix et plus vous deviendrez pour lui un allié qui lui permettra de mieux décider. Surtout, en échangeant avec lui, vous ne le forcerez pas. En lui imposant un prof de soutien, vous risqueriez de le braquer et de l’empêcher définitivement de s’améliorer.