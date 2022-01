Faut-il que je paye le raccordement à la fibre de mon domicile ? Le 20H vous répond

À noter que si le quartier n’est pas raccordé, il est possible de contacter l’opérateur le plus proche pour que la fibre soit étendue jusqu’à l’immeuble. L’opérateur n’a pas l’obligation d’accepter cette demande. Pour savoir si votre rue est fibrée ou s’il est prévu qu’elle le soit, l’Arcep propose cette carte interactive .

Oui, s’il y avait urgence. Par exemple, si la chaudière de votre immeuble est tombée en panne et qu'il a fallu changer une pièce, nous précise Cécile Nlend , juriste pour PAP.fr. Mais c’est la seule exception. L’Association Nationale pour l’Information sur le Logement (ANIL) détaille ainsi le cadre général : "En copropriété, les travaux sont obligatoirement votés en assemblée générale des copropriétaires, qui se tient généralement une fois par an." Le syndic ne peut engager de travaux pour le compte des copropriétaires, sans avoir au préalable recueilli un vote favorable en assemblée générale. C'est également à cette occasion que les copropriétaires votent le devis de l’entreprise chargée de réaliser des travaux.

Le syndic de mon immeuble a engagé des travaux sans m'en informer et me présente la facture. Dois-je la payer ?

L’entretien des gouttières est-il à la charge du propriétaire ou du locataire ?

Cela dépend de ce que vous entendez par "entretien". Pour de petites réparations et du nettoyage au quotidien, c’est au locataire de s’en occuper et de payer. Pas de débat possible. Un décret datant de 1987 en précise la règle, qui s’applique à tous les petits travaux indispensables à l’entretien de votre location. L’Association Nationale pour l’Information sur le Logement (ANIL) les liste ici. En l’occurrence, s'agissant des gouttières : "les conduits de descentes d’eaux pluviales, chéneaux et gouttières doivent être dégorgés par le locataire", peut-on lire sur le site du service public.

Attention, en revanche, le remplacement d’une gouttière vétuste est à la charge du propriétaire. "Et si elle menace de vous tomber sur la tête, sa responsabilité peut être engagée", ajoute Cécile Nlend, juriste pour le site PAP.fr.