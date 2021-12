Le droit de se plaindre d'un vice caché peut durer vingt ans

Vous achetez un lave-linge séchant. Il fonctionne très bien pour les programmes que vous lui demandez d’exercer. Dix ans plus tard, vous déménagez pour une surface plus grande, mais sans espace extérieur. Vous testez pour la première fois l’option séchante et vous vous apercevez que non seulement l’eau reste incrustée dans le linge, mais aussi qu’il s’abîme. Votre garantie ne s’applique plus, mais la justice vous accorde le droit de faire valoir un vice caché.